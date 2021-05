Verdeblu, il progetto per valorizzare il territorio e tutelare l'ambiente - Terzo Binario News

E’ iniziata oggi (lunedi 10 Maggio 2021) la pubblicazione dei video del progetto “VERDEBLU” VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELLA TUTELA DELL’AMBIENTE che vede protagonisti i Comuni del Litorale Alto Lazio. L’Agenzia To.Play ha prodotto una serie di 10 mini-documentari, ognuno con una tematica specifica, per evidenziare la fortuna del territorio sia nella bellezza dei paesaggi naturali che nelle importanti risorse turistiche date dalla storia e dalla cultura.

L’obiettivo è quello di far conoscere le potenzialità del nostro territorio che potrebbe senza dubbio ambire a diventare un’icona per l’intera nazione.

Tutti i giorni, fino a venerdi, andranno in onda sui canali Social del Network TalkCity TV, i 10 appuntamenti così scadenzati:

– Lunedi 10 Maggio 2021: ore 15,00 IL TERRITORIO / ore 15,30 L’AMBIENTE

– Martedi 11 Maggio 2021: ore 15,00 IL VALORE / ore 15,30 L’ENERGIA

– Mercoledi 12 Maggio 2021: ore 15,00 IL LAVORO / ore 15,30 L’ECONOMIA CIRCOLARE

– Giovedi 13 Maggio 2021: ore 15,00 UOMO E AGRICOLTURA / ore 15,30 LA COSCIENZA

– Venerdì 14 Maggio 2021: ore 15,00 COMUNI VIRTUOSI / ore 15,30 LA LUNGIMIRANZA.

Il progetto scritto dalla Prof.ssa Carla Celani e dalla giovane ambientalista Eleonora Damieto, condotto da Corrado Orfini, che ha avuto il Patrocinio del Comune di Montalto di Castro, è stato prodotto grazie all’importante partnership dell’ENEL. Nelle dieci puntate si susseguono le dichiarazioni dei Sindaci dei Comuni e di importanti personaggi legati al territorio.