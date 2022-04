Corsi serali per adulti, all'Alberghiero di Civitavecchia martedì c'è l'Open Day - Terzo Binario News

Martedì 12, allo Stendhal, Open Day per i corsi per adulti Alberghiero Cappannari. A partire dalle ore 16 si potranno visitare i laboratori, parlare con i docenti, avere tutte le informazioni sulle metodologie di insegnamento e le opportunità che i corsi per adulti consentono.

“Siamo arrivati oramai al 5 anno abbiamo già portato a conseguire il diploma di stato circa 200 studenti adulti, con grandissima soddisfazione” spiegano i docenti responsabili dei corsi “E’ un’esperienza estremamente gratificante sia per noi insegnanti che per gli studenti, si instaura un rapporto di grande collaborazione e si raggiungono in poco tempo risultati davvero insperati” Infatti la struttura dei corsi per adulti consente di personalizzare il percorso e di valorizzare le esperienze pregresse sia di altri indirizzi di studi sia lavorative o personali. “Ogni esperienza di vita è per noi un valore aggiunto che può consentire un accelerazione sul percorso di studi” . Gli studenti adulti hanno spesso una attività lavorativa e una famiglia e devono ritagliare il tempo per lo studio. Per questo i corsi sono strutturati in modo di avere sempre il materiale di studio a disposizione on line esercizi e attività che gli studenti possono svolgere nei momenti di pausa o quando hanno un po’ di tempo libero. “Le tipologie di studenti sono molto varie , alcuni intendono riqualificarsi per una nuova professione o semplicemente per completare la loro formazione. Altri hanno già conseguito un diploma ma sono interessati a questa tipologia di lavoro.” Dunque una opportunità di crescita per gli adulti ma anche per tutto il territorio che si arricchisce così di nuove professionalità in un settore come quello ristorativo oggi più che mai in forte ripresa. Per maggiori informazioni si può inoltre scrivere all’indirizzo di posta elettronica stendhalcivitavecchia@gmail.com o contattare la professoressa Caratelli al 3284147308.