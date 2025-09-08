Corse clandestine a Fiumicino, la Califano: "Fenomeno preoccupante" • Terzo Binario News

“Il blitz dei Carabinieri che venerdì notte ha fermato una corsa clandestina di auto a due passi dal Centro Commerciale Da Vinci a Fiumicino preoccupa, perché il rischio che dietro queste gare illegali ci sia qualcosa di poco trasparente è molto elevato.

Ai militari del nucleo operativo e radiomobile di Ostia e alla Procura di Roma vanno i miei ringraziamenti per il loro operato e per aver iniziato a indagare su un fenomeno che, in questo territorio, è stato più volte denunciato”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano.