Corruzione, accuse per l'assessora di Civitavecchia Di Paolo e per il dirigente Marrani - Terzo Binario News

L’assessora al commercio del comune di Civitavecchia Emanuela Di Paolo e il dirigente dell’ente Giglio Marrani sono stati raggiunti da un avviso di garanzia perché accusati di corruzione.

Provvedimento giudiziario emesso dalla Procura di Civitavecchia anche per l’agente di polizia locale Augusto Foschi. Quest’ultimo invece è accusato di essersi introdotto nell’ufficio di Marrani a palazzo del Pincio dove erano custoditi i documenti del recente concorso comunale e di aver fotografato le prove per aiutare la figlia nel superamento dell’esame.

Indagini anche sugli imprenditori Mario Benedetti e Simone Pagliarini, chiamati in causa per presunta corruzione nella cessione di un chiosco sul lungomare e Gianpiero Firicano. Quest’ultimo, insieme alla Di Paolo e a Marrani, è accusato di presunta turbativa della libertà degli incanti per l’assegnazione dell’allestimento delle luminarie.

Presunzione di innocenza

Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.