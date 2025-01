Corre tutto nudo nel centro di Civitavecchia • Terzo Binario News

L’uomo, ripreso in due video, si nota a piazza Calamatta nei pressi alla Rocca e poi davanti al carcere di via Tarquinia; il consigliere De Crescenzo: “La malattia mentale è spesso trattata come un tabù”

Un uomo che corre tutto nudo nel centro di Civitavecchia è stato ripreso intorno alle 21.45 di ieri da una vettura.

In uno, si trova nei pressi della Rocca in piazza Calamatta, e corre in direzione sud.

Nell’altro è di fronte al carcere di via Tarquinia e va nella direzione opposta.

Su questo episodio c’è da segnalare l’intervento del consigliere Ismaele Crescenzo: “A Civitavecchia, un uomo è stato visto vagare di notte completamente nudo, suscitando il sarcasmo e le risate di molti.

La verità è che la malattia mentale è spesso trattata come un tabù, un tema che viene messo da parte, nascosto, ignorato. Ma questo atteggiamento non fa che alimentare il dolore di chi vive quotidianamente tale sofferenza, creando un muro di silenzio che isola le persone e le rende ancora più vulnerabili.

La vera forza sta nel guardare con occhi empatici, nel comprendere che ogni essere umano ha la sua lotta, spesso silenziosa, che non merita di essere derisa, ma solo rispettata”.