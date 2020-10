Coronavorus, Ladispoli sorpassa Cerveteri nei contagi - Terzo Binario News

Nessuna gara, va specificato ma solo un tentativo di analisi di numeri.

Circa un mese fa a Cerveteri si era di fronte a una situazione che vedeva oltre trenta casi di Covid. Pochissime le persone in pericolo di vita così come i sintomatici ma il comune cerite si è trovato a gestire un certo numero di cittadini costretti alla quarantena. L’altro ieri in nove contemporaneamente sono guariti, dando così respiro alla cittadina, i cui contagiati oggi sono 23.

Viceversa, con il passare dei giorni, sono aumentati costantemente i casi di Covid a Ladispoli. La Asl Roma 4, se si escludono i dati relative alle scuole, non fornisce – per rispetto della privacy – l’età dei positivi. Giovani? Adulti? Anziani? Non si sa, l’unica certezza è che sono aumentati esponenzialmente i tamponi e con essi i contagi. Oggi sono 33, oggettivamente tanti se si pensa che Civitavecchia è a 35, Morlupo a 33 (30 sono da considerare nella Rsa Flaminia centro Covid quindi un vero e proprio focolaio) e Anguillara 28 sapendo però della raffica di giovani positivi al rientro dalle vacanze.