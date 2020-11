Coronavirus, Zingaretti: "Aumentati posti letto e rafforzata la parte medica, teniamo la guardia alta" - Terzo Binario News

“Aumentiamo i posti letto negli ospedali, per un totale di 5310 posti letto Covid, 4409 ordinari e 901 di intensiva e sub-intensiva. Dall’inizio dell’emergenza, il personale medico sanitario è stato potenziato con 6495 assunzioni tra medici, infermieri e altre figure”. Così Nicola Zingaretti, presidente della Regione, commentando l’ultima ordinanza da lui firmata.

“Puntiamo al rafforzamento della parte medica con l’avvio del reclutamento di circa 1000 medici tra gli specializzandi. Disponiamo di 8 RSA Covid per un totale di 300 posti circa, 13 alberghi protetti Covid con assistenza medica e infermieristica per un totale di 724 posti e ci sono 100 Unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionale (USCAR). Sono stati acquistati 10.000 nuovi saturimetri per misurare l’ossigenazione del sangue, da distribuire a persone in isolamento e anziani”.

“In questi mesi abbiamo difeso il Lazio e la Capitale, ringrazio i cittadini per i comportamenti virtuosi, ora dobbiamo continuare così. Faccio un appello a tutte e a tutti per le prossime ore, giorni e settimane: teniamo alta la guardia”.