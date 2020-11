Dà in escandescenze al Pit di Ladispoli: sedato e poi portato a Civitavecchia - Terzo Binario News

Era già capitato l’anno scorso ed è successo di nuovo: un uomo dà in escandescenze al Pit di Ladispoli perché non vuole essere trasportato in ospedale sebbene stia male.

Questo quanto avvenuto nel pomeriggio, con la necessità di arrivare alla sedazione dell’uomo affinché si riportasse la situazione sotto controllo.

Questi infatti aveva minacciato di mettere a soqquadro il Posto di Primo Intervento ladispolano ma alla fine è arrivato lo stesso al San Paolo di Civitavecchia da dove è stato dimesso in serata.