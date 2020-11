Cocaina sotto il cappello: uomo arrestato dalla Polfer - Terzo Binario News

Nella serata del 14 novembre, un cittadino peruviano di 32 anni, è stato arrestato dagli agenti del Settore Operativo di Roma Termini. I poliziotti hanno proceduto al controllo dello straniero, il quale è risultato destinatario di un ordine di cattura internazionale ai fini di estradizione per il reato di violenza sessuale su minore, avvenuto nel paese di origine.

Sempre nella stazione di Termini, gli agenti hanno arrestato un cittadino senegalese per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un controllo in ambito ferroviario, i poliziotti hanno trovato l’uomo in possesso di un sacchetto in cellophane, celato sotto il cappello, contenente circa una quindicina di grammi di sostanza stupefacenti del tipo cocaina e la somma di circa 70 euro suddivisa in gruppi di banconote, verosimilmente provento dello spaccio.