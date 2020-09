Coronavirus, Minnucci (Pd): "Salvini non immune a rispetto regole, atteggiamento spocchioso da eroe de noantri" - Terzo Binario News

“I chiarimenti di Salvini sulle sue condizioni fisiche lasciano il tempo che trovano. È stato solo un modo maldestro per recuperare al suo atteggiamento spocchioso da eroe de noantri”. Lo ha detto il consigliere regionale Pd, Emiliano Minnucci.

“Ieri (venerdì, ndr) era febbricitante? Invece di farsi i selfie e salire sui palchi in giro per il Paese, doveva rimanere a casa. Non ci sono discussioni. Davanti al Covid e alla situazione emergenziale che stiamo vivendo non ci sono figli e figliastri”.

“il segretario della Lega, partecipando ai comizi elettorali di Formello ed Anguillara Sabazia, si è comportato da irresponsabile come, peraltro, fa spesso. Di fronte il protocollo sanitario Salvini è come gli altri: non è immune al rispetto delle regole”.

Salvini, in un post su Facebook, ha detto: “Mai avuta febbre, fatto test sul Covid, negativo. Ho il torcicollo come milioni di italiani e ho preso il cortisone, alcuni “giornalisti” evitassero almeno di speculare e mentire sulla salute del prossimo.Vergognatevi”.

