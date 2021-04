Colpo da 100mila euro in tabaccheria: rubati gioielli, sigarette e contanti - Terzo Binario News

I ladri hanno forzato la cassaforte. Indaga la Polizia

Sono entrati nel seminterrato nel bar-tabacchi, in via Acerenza, nella zona dello Statuario, dopo aver ricavato un passaggio dal garage vicino in disuso.

Una volta dentro, i malviventi hanno forzato la cassaforte, da dove hanno prelevato 72mila euro in contanti e gioielli (il cui valore è da quantificare). Questo quanto scoperto alle 6 di giovedì 22 aprile.

Non solo: i ladri hanno saccheggiato sigarette (10mila euro) e gratta e vinci (10mila euro). Sul posto, per i rilievi, la Polizia Scientifica. Indaga il commissariato Tuscolano