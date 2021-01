Coronavirus Fiumicino: i positivi sono 384 - Terzo Binario News

Secondo i dati forniti dalla Asl Rm3, sale di altre due unità il numero di positivi nel nostro Comune, raggiungendo la quota di 384”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Analizzando i dati – prosegue – i nuovi positivi sono 49 a fronte di 47 guariti, le donne affette da coronavirus sono 204, gli uomini 180, l’età media è 40 anni. Fiumicino e Isola Sacra, con il 72% dei contagi, rimangono le località più colpite”.

“Nelle prossime ore il Ministro della Salute Speranza – conclude – firmerà una nuova ordinanza che vedrà il Lazio, come moltissime altre regioni italiane, diventare da domenica 17 gennaio per intero zona arancione. Questo significa che non sarà possibile spostarsi fra Regioni, né fra Comuni se non per comprovate esigenze di salute o di lavoro. Impegniamoci tutti a far sì che la curva dei contagi scenda, attraverso il rispetto delle principali prescrizioni sanitarie che ripeterò ancora una volta: una frequente igienizzazione delle mani, l’uso della mascherina, anche all’aperto, il divieto di creare assembramenti e il rispetto delle distanze interpersonali”.