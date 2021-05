Coronavirus Fiumicino: 224 i casi - Terzo Binario News

“Con 23 nuovi casi rispetto all’ultima comunicazione e 13 guariti, salgono a 224 i casi di Covid-19 nel nostro territorio”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Le donne positive sono 116 – aggiunge – e gli uomini 108, l’età media è di 42 anni e il rapporto con la popolazione è di 0.27. Con il 61% dei casi Isola sacra e Fiumicino rimangono le località più colpite, a seguire Fregene (8%) e Focene (7%)”.

“Pur essendo il Lazio tornato in zona gialla – prosegue il sindaco – non dobbiamo pensare di essere usciti dall’emergenza. Prestiamo ancora grande attenzione nel mantenere le distanze ed evitare assembramenti, in particolare adesso con le belle giornate, e rispettiamo tutte le prescrizioni delle autorità sanitarie”.

“All’inizio della settimana passata – conclude Montino – ho avuto modo di parlare con la nuova dirigente generale della Asl Rm3, chiedendo informazioni circa il mantenimento da parte della Asl del rapporto di convenzione con la Misericordia per i due presidi di Fiumicino e Palidoro. Non avendo ricevuto risposta, venerdì scorso ho chiamato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato per informarlo. Mi ha detto che non ne era conoscenza e che si sarebbe interessato a riguardo. Al momento non c’è stata comunicazione né dalla Regione né dalla Asl. Evidentemente pensano a una organizzazione diversa da quella che anche noi abbiamo contribuito a mettere in piedi con i due presidi di Piazzale Mediterraneo e Palidoro. Ringrazio tutti i medici, gli operatori e i volontari della Misericordia che in questi mesi vi hanno prestato servizio. Rimaniamo ovviamente sempre pronti a collaborare con le autorità sanitarie se e quando ci verrà richiesto”.