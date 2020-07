Coronavirus: diciannove casi oggi nel Lazio, "presto un'ordinanza per i test a viaggiatori in pullman dai Paesi a rischio" - Terzo Binario News

“Oggi abbiamo 19 casi e due decessi. Di questi cinque sono casi di importazione: due casi di nazionalità del Bangladesh e tre dall’India. Abbiamo superato quota 600 mila tra test sierologici e tamponi eseguiti e presto faremo un’ordinanza per i test ai viaggiatori in pullman dai Paesi a rischio”. Così Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanità.

“La priorità è quella di difendere Roma e il Lazio – ha evidenziato D’Amato – nella Asl Roma 2 dei dieci nuovi casi nelle ultime 24h due riguardano persone di nazionalità del Bangladesh testati al drive-in, tre casi riguardano il cluster familiare che ha portato alla sospensione di una attività di ottica. Una donna è stata individuata al test sierologico e una donna ha partorito in sicurezza al Policlinico Casilino, stanno bene sia la madre che il neonato. Un decesso al Fatebenefratelli Isola-Tiberina”.

“Nella Asl Roma 3 si registra un decesso nelle ultime 24 ore. Nella Asl Roma 6 dei sette nuovi casi nelle ultime 24 ore uno riguarda un uomo in accesso al pronto soccorso di Anzio per un incidente stradale, un uomo individuato in accesso al pronto soccorso di Frascati, un uomo individuato in accesso al pronto soccorso dell’ospedale dei Castelli – ha elencato – e un uomo di nazionalità Indiana di rientro dal Paese di origine per il quale sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale. Infine per quanto riguarda le province sono due i nuovi casi nelle ultime 24 ore e riguardano la Asl di Latina e si tratta di due uomini di nazionalità Indiana con link a casi già noti e isolati”.