Coronavirus, 101 nuovi positivi nella provincia di Roma: audit al San Raffaele di Rocca di Papa e nove decessi - Terzo Binario News

Nella provincia di Roma sono 101 i nuovi positivi al Covid 19, ieri ammontavano a 63: questo quanto emerso martedì 14 aprile nei territori dove sono competenti Asl Roma 4, Asl Roma 5 e Asl Roma 6. Nove i morti.

Nella Asl Roma 4 sono 31 i nuovi casi positivi di cui la maggior parte riferibili ai cluster delle case di riposo di Fiano Romano e Campagnano. Ben 2360 le persone uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio. Il 52 per cento degli operatori sanitari sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Per quanto concerne la Asl Roma 5 sono sei i nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 91 anni con patologie pregresse e 2246 persone uscite dall’isolamento domiciliare. Controllate 156 case di riposo e strutture per anziani del territorio.

In ultimo la Asl Roma 6: 64 nuovi casi positivi di cui la maggior parte riferibili al San Raffaele di Rocca di Papa su cui è in corso un audit a cura della Asl competente e del SERESMI. Otto di decessi: un uomo 75 anni, un donna 87 anni, un uomo di 85 anni, un uomo di 80 anni, un uomo di 86 anni, una donna di 92 anni, una donna di 96 anni e un uomo di 58 anni, tutti con patologie preesistenti. Ottantotto le persone uscite dall’isolamento domiciliare. Controlli anche in altre RSA e case di riposo del territorio.