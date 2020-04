Coronavirus, 63 i nuovi positivi in provincia di Roma e quattro morti - Terzo Binario News

Nella provincia di Roma sono 63 i nuovi positivi al Covid19, mentre ieri risultavano 65. Questo il dato emerso domenica 13 aprile nei territori di competenza della Asl Roma 4, Asl Roma 5 e Asl Roma 6.

Nella Asl Roma 4 sono 36 i nuovi casi positivi di cui 25 riferibili a cluster delle case di riposo di Fiano Romano (22) e Campagnano (3). Deceduta una donna di 84 anni a Civitavecchia e 2193 persone uscite dall’isolamento domiciliare

Per quanto riguarda la Asl Roma 5 sono due i nuovi casi positivi: zero i deceduti. 2236 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Domani termineranno le ulteriori misure restrittive nel Comune di Nerola per chiusura epidemiologica del cluster, rimarranno in vigore tutte le misure di carattere Nazionale.

Infine la Asl Roma 6: 25 nuovi casi positivi, e tre i decessi. Si tratta di un uomo di 90 anni, una donna di 68 anni e una donna di 75 anni, tutti con precedenti patologie. Quaranta persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle case di riposo per anziani, posta in sorveglianza sanitaria RSA a Rocca di Papa.