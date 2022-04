Coronas (Forza Italia): "Lavori infiniti e traffico in tilt sul ponte della Scafa a Fiumicino" - Terzo Binario News

Una storia infinita: è quella che riguarda i lavori sul ponte della Scafa. Si vedono, infatti, pochissime persone a lavorare e i lavori sembrano quasi fermi.

Quel tratto di strada è un’arteria fondamentale per il nostro territorio, che collega due grandi città come Ostia e Fiumicino. Essendo un punto densamente trafficato, bisogna fare degli interventi tempestivi al fine di ripristinare la normale viabilità.

E’ assurdo che il traffico sia allucinante dalla mattina alla sera: per rientrare a casa e percorrere anche pochi chilometri ci vuole un’eternità. In vista delle festività pasquali, giorni in cui molte persone si riverseranno sul litorale, la situazione peggiorerà. Quello che chiediamo è un’accelerazione dei lavori per porre fine a questo disagio, con cui la cittadinanza convive da troppo tempo.