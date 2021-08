Corinna Marzi, candidata all'assemblea capitolina per Calenda Sindaco - Terzo Binario News

Avvocato e attivista per le pari opportunità e contro la violenza sulle donne e le discriminazioni, scende in campo come garante dei valori della destra repubblicana e liberale.

“A destra bisogna sancire definitivamente il concetto che esiste un’altra destra, una buona destra che non insegne le urla populiste e sovraniste e che è in grado di investire su solidi programmi per il governo cittadino.

Roma non merita economia ma investimenti! Vogliamo una capitale cosmopolita, aperta e liberale dove i diritti non devono più essere la conquista dei pochi.

Una scelta di libertà dai giochi di potere e dai ricatti che vincolano ogni tentativo di politica concreta.

Oggi Calenda è anche un po’ di destra, perché propone un programma innovativo e valido che abbraccia le tante problematiche di Roma che politicamente è ferma da quindici anni e sono le idee che noi condividiamo.

Agli amici moderati e liberali di destra diciamo ” se po’ fa’! “E Roma quando vuole , risponde sempre presente!

Il degrado amministrativo che costringe la città a vivere di rattoppi da anni è disarmante. Buche sommariamente riempite, cassonetti tenuti in piedi col fil di ferro, spartitraffico ammaccati, marciapiedi sconnessi, lampioni spaiati, segnaletica approssimativa, bus mezzi morti, giardini spogli e sporchi.

Roma merita di più!

Insieme vogliamo, insieme dobbiamo, insieme possiamo!”