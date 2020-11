Cordeschi: “L’impegno per la difesa delle donne e la prevenzione della violenza di genere nella nostra città non si ferma mai” - Terzo Binario News

“L’emergenza Covid non permette lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche legate al 25 novembre, Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, ma l’impegno per la difesa delle donne e la prevenzione della violenza di genere nella nostra Città di certo non si ferma, mai.”

Così Lucia Cordeschi, Assessore alle Politiche Sociali e Tutela dei minori che sottolinea “il nostro impegno continua, a distanza, ininterrottamente, h 24, 365 giorni all’anno.

Non potendo organizzare un evento di sensibilizzazione abbiamo realizzato all’interno del Palazzetto Comunale un video che verrà messo on line proprio il 25 novembre, e che sottolinea quanto purtroppo il tema sia attuale. Ricordo a tutti – conclude l’assessore Cordeschi – il nuovo numero dello Sportello Antiviolenza ovvero il 3890921510 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 15:00”.