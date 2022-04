Coppa Italia promozione, oggi il Tolfa trova lo Sporting Montesacro nei quarti - Terzo Binario News

Dalle 16 gara secca, si gioca allo Scoponi

La Coppa Italia di Promozione è diventata l’obiettivo primario del Tolfa e oggi, con il quarto di finale da giocare allo Scoponi (inizio alle 16) in gara secca contro lo Sporting Montesacro.

Una corsa che ha visto i collinari battere formazioni importanti come il Fregene oppure sfangarla ai calci di rigore, come accaduto mercoledì scorso nell’ottavo di finale contro la Duepigrecoroma, limitato al secondo tempo visto che il primo era stato sospeso per nebbia.

E allora, ecco che la partita assume connotati decisivi per il prosieguo della stagione. Infatti la rincorsa all’Antica Aurelio si è di fatto interrotta domenica scorsa, viso che i biancorossi hanno ceduto a Fregene mentre i primi in classifica hanno espugnato il Fronti a Santa Marinella. Con 12 punti da recuperare in sei giornate, c’è la consapevolezza che l’obiettivo è sfumato. Ecco perché la competizione assume un valore importantissimo un po’ perché i quarti di finale sono un ottimo traguardo – e con un approdo in semifinale, chissà che non possa valere qualche bella sorpresa ad agosto… – e poi in collina è una novità assoluta. Fabio Marconi, un veterano della Pacifica, racconta il clima che si respira dalle parti dello Scoponi. «C’è la carica giusta per un impegno simile – commenta il vice capitano biancorosso – e abbiamo iniziato a parlarne da lunedì, non prima. Infatti il campionato è compromesso ma vigliamo comunque tenerci il secondo posto. Per questo prima di Fregene abbiamo evitato distrazioni. Però il passo falso di domenica non ha intaccato le sicurezze del gruppo». Oggi ci sarà un avversario sconosciuto o quasi ma di valore. Nelle fila dello Sporting Montesacro militano elementi come Nolano, autore di 17 reti in campionato, Gonnella, Blandino e Costantini ex Favl Cimini. I romani hanno segnato 55 gol nel girone B di Promozione e sono terzi a tre lunghezze dalla capolista Passo Corese. Ma come giocherà la squadra di Daniele Fracassa? L’impressione è che l’arrembaggio visto mercoledì scorso non ci sarà: «Saremo propositivi ma meno aggressivi del solito e puntiamo forte sul sostegno del pubblico tolfetano e sul fattore campo. I rigori ? Li abbiamo provati prima della Duepigreco e, visto che è andata bene, lo rifaremo. Mercoledì stavo per tirare, se il mister me l’avesse chiesto sarei andato e, visto che siamo finiti a oltranza, la possibilità stava diventando concreta.

Ma dal dischetto andrei con tranquillità» la confessione finale di Fabio Marconi.

La terna arbitrare che dirigerà la sfida sarà composta da Marco Messi di Albano Laziale, assistito da Marius Emilian Gherca, anch’egli di Albano Laziale, e Marco Martino di Ostia Lido.