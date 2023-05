Convegno sul complottismo a Cerveteri, Cavaliere: "Ospiti di fama internazionale" • Terzo Binario News

Al Granarone però ad assistere c’erano poche persone

“Questo weekend end passato per me è stato importante e un po’ il risveglio dal letargo: Venerdì con il gota della Scienza parlando del pericolo dell’IA per l’individuo e l’umanita’, sabato un convegno potentissimo con personaggi di fama internazionale relazionando sulla spiritualità del III millennio e domenica un’anteprima mondiale in cui sono stato protagonista, grazie al Patrocinio della Regione Lazio promosso dall’ On. Edy Palazzi, Vicepresidente della Commissione Cultura della R.L. e io ho portato i suoi saluti al Conte Federico Wardal protagonista dello spettacolo di “Nemo” anteprima mondiale di Pirandello”.

Raffaele Cavaliere