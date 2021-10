Convegno dei Giovani Avvocati a Civitavecchia - Terzo Binario News

“Il custode giudiziario e il professionista delegato alla vendita nelle esecuzioni immobiliari” il titolo dell’incontro

Si è svolto presso la sala convegni dell’Autorità di Sistema Portuale il convegno organizzato dalla sezione AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – di Civitavecchia – sul ruolo del custode giudizio ed del professionista delegato alla vendita nelle esecuzioni immobiliari.

Ad aprire i lavori dell’incontro sono stati il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dott. Pino Musolino, il Sindaco di Civitavecchia Avv. Ernesto Tedesco, il Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Civitavecchia dott. Riccardo Rosetti, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia Avv. Paolo Mastrandrea ed il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia Dott. Cristiano Sforzini.

Con grande interesse sono state seguite, anche in diretta streaming, le relazioni della dott.ssa Alessandra Dominici, Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Civitavecchia, del dott. Gennaro Coscia e dell’Avv. Alessia Marchi.

L’incontro è stato moderato dall’Avv. Renzo Marchetti e dalla dott.ssa Sonia Iovannone Santoni della sezione AIGA di Civitavecchia.

“Ringraziamo le autorità presenti, i relatori, tutti gli intervenuti per la grande partecipazione – hanno sottolineato i moderatori dell’evento – e il Presidente dott. Pino Musolino per aver reso possibile il primo convegno in presenza per l’avvocatura cittadina dall’inizio della pandemia”.

AIGA-ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI – SEZIONE DI CIVITAVECCHIA