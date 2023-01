Convegno "Cerveteri, Roma e Tarquinia: seminario di studi in ricordo di Mauro Cristofani e Mario Torelli" • Terzo Binario News

Il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia e l’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR hanno organizzato un convegno internazionale dal titolo Cerveteri, Roma e Tarquinia.

Seminario di studi in ricordo di Mauro Cristofani e Mario Torelli, con il patrocinio dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici e della Soprintendenza ABAP per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale e con il supporto delle Amministrazioni del Comune di Cerveteri e del Comune di Tarquinia, della Fondazione Luigi Rovati e della Società Tarquiniense d’Arte e Storia.

Il convegno si terrà il 25 gennaio a Roma nella sede centrale del CNR; il 26 e il 27 gennaio rispettivamente a Cerveteri, nell’Aula Consiliare del Granarone, e a Tarquinia presso la Biblioteca Vincenzo Cardarelli allocata nel Palazzo Bruschi Falgari.

Le giornate di Studi intendono riesaminare i rapporti incrociati tra le tre città, tra l’Orientalizzante e l’età repubblicana, per fare emergere le linee di sviluppo e gli eventuali snodi che ne hanno caratterizzato la storia politica, economica e sociale. L’argomento sarà affrontato, in maniera multidisciplinare, da studiosi italiani e stranieri, da diversi punti di vista, utilizzando tutte le fonti documentarie disponibili.

Gli organizzatori hanno voluto dedicare l’evento a due grandi studiosi: Mauro Cristofani, del quale ricorre il venticinquesimo anniversario della morte, e Mario Torelli, recentemente scomparso; entrambi hanno legato il proprio nome – fra i molti temi – anche alla storia e all’archeologia di Cerveteri e Tarquinia.

Con l’istituzione del Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia è nata una realtà culturale bicipite, che ratifica quanto già l’Unesco aveva sancito con l’inserimento congiunto delle necropoli etrusche dei due centri nella lista del Patrimonio mondiale dell’Umanità. L’Unesco prima e il Ministero della Cultura poi hanno così unito i destini delle due antiche metropoli etrusche. Le due città non furono però alleate, se non di rado, nei vari tornanti della storia: basti considerare i differenti rapporti di Cerveteri e Tarquinia con Roma, sia in epoca arcaica, sia in epoca repubblicana.

L’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR dedica da molti anni una specifica ricerca all’organizzazione territoriale e ai complessi archeologici della città e delle necropoli di Cerveteri e, di recente, ha stipulato una specifica convenzione scientifica con il Parco.

Evento: “Cerveteri, Roma e Tarquinia. Seminario di studi in ricordo di Mauro Cristofani e Mario Torelli”

Calendario:

25gennaio2023–Roma, CNR – Aula Convegni (P.le Aldo Moro, 7)

h. 10.00 Saluti Istituzionali: Maria Chiara Carrozza – Presidente Consiglio Nazionale delle Ricerche Costanza Miliani – Direttore CNR – Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale

Luigi La Rocca – Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – MiC

h. 10.30 sessioni: STORIA e IMMAGINI

h. 15.00 sessioni: ARCHITETTURA MONUMENTALE e MUSEI

26gennaio2023Cerveteri, Granarone (Via del Granarone)

h. 10.00 Saluti Istituzionali: Elena Gubetti – Sindaco di Cerveteri

Federica Battafarano – Assessore alle Politiche Culturali e Sportive Comune di Cerveteri Margherita Eichberg – Soprintendente ABAP per la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale

h. 10.30 sessioni: PRODUZIONI ARTIGIANALI

h. 15.00 sessione: CERVETERI E ROMA: RICERCHE, SCAVI E TERRITORIO

h. 17.30 – VISITA AL MUSEO DI CERVETERI

27gennaio2023Tarquinia, Palazzo Bruschi Falgari – Biblioteca Cardarelli (Via Umberto I, 34)

h. 10.00 Saluti Istituzionali: Massimo Osanna – Direttore Generale Musei – MiC Alessandro Giulivi – Sindaco di Tarquinia

Martina Tosoni – Assessore alla Cultura Comune di Tarquinia

Giuseppe Sassatelli – Presidente dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici

h. 10,30 sessione: RELIGIONE, EPIGRAFIA, NUMISMATICA

h. 15.00 sessione: TARQUINIA E ROMA: RICERCHE, SCAVI E TERRITORIO

h. 17.30 – VISITA AL MUSEO DI TARQUINIA

Programma completo al link: https://www.beniculturali.it/evento/cerveteri-roma-e-tarquinia-seminario-di- studi-in-ricordo-di-mauro-cristofani-e-mario-torelli