Contromano con lo scooter non si ferma all'alt dei carabinieri, bloccato dopo la fuga • Terzo Binario News

Nel tentativo di fermarlo un militare cade a terra: protagonista un 20enne romano, risultato alla guida senza patente e segnalato alla Prefettura, perché trovato con alcune dosi di hashish

La scorsa serata, un giovane a bordo di uno scooter percorreva contromano via Filippo Turati, quartiere Esquilino, quando è stato notato da una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante che transitava in quel momento.

I Carabinieri hanno intimato l’alt al conducente che in un primo momento ha accennato a fermarsi per poi riprendere la marcia repentinamente. Nel tentativo di fermarlo, un militare è caduto a terra unitamente al giovane che, dopo aver riprovato a fuggire, è stato bloccato. È stato identificato in un 20enne romano risultato alla guida senza patente (reiterata nel biennio) che è stato denunciato. Il giovane è stato anche segnalato alla locale Prefettura perché trovato in possesso di alcune dosi di hashish.