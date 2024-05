Disagi sulla Fl1 e la Fl3 per lavori alla stazione Tuscolana • Terzo Binario News

Per lavori di manutenzione, programmati da RFI nella stazione di Roma Tuscolana sabato 18 maggio, la circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense subirà variazioni di orario e limitazioni di percorso.

In particolare:

· per i treni della linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto saranno cancellati i collegamenti lungo la tratta tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense. I clienti provenienti da Orte/Fara Sabina e diretti a Fiumicino Aeroporto scenderanno nella stazione di Roma Tiburtina e utilizzeranno la Linea B della Metropolitana per raggiungere la stazione di Roma Ostiense (Piramide) dove troveranno proseguimento con il treno in direzione Fiumicino Aeroporto. Nel senso opposto, i viaggiatori utilizzeranno la Metropolitana da Roma Ostiense (Piramide) per raggiungere Roma Tiburtina, dove proseguiranno il viaggio in treno.

• i treni della Linea FL3 Roma – Cesano/Viterbo termineranno la corsa a Roma Ostiense.

Alcuni treni della linea FL1 non fermeranno nella stazione di Roma Nomentana che si potrà raggiungere con mezzi urbani alternativi.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.

Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia.