Contromano sull'autostrada: è un 90enne - Terzo Binario News

Intercettato dalla Polizia Stradale dopo diverse segnalazioni, scattata la sanzione

Le numerose segnalazioni di automobilisti al Centro Operativo della Polizia Stradale di Roma hanno fatto accorrere, sulla carreggiata della A91 che da Roma porta all’aeroporto di Fiumicino, la pattuglia della Polizia Stradale di Settebagni dove era presente un’autovettura contromano sull’autostrada.

Contromano sull’autostrada: chi è

Arrivati sul posto i poliziotti hanno salvaguardato l’incolumità dei veicoli. Gli agenti erano davanti ai veicoli, in modalità safety car, per rallentare il traffico. Poi hanno intercettato più avanti il veicolo che stava sopraggiungendo. Sanzionato il conducente: sottoposto a prova etilometrica, negativo il risultato. Il sanzionato ha 90 anni.

Il video sui social

Le immagini dell’auto contromano hanno cominciato a rimbalzare sui social network. Il fatto è successo sulla via che dalla Capitale conduce all’aeroporto, con una vettura – sembra una familiare – che camminava sulla corsia opposta come se nulla fosse. Paura per la macchine in circolazione sull’autostrada. Tanti i commenti di chi si è visto arrivare questo missile di fronte senza poterselo aspettare. Qualcuno, dalla corsia opposta lo ha seguito, girando qualche secondo di video dell’auto contromano sull’autostrada.

Il precedente di un anno fa

“Ho perso 10 anni di vita” ha detto una automobilista. Qualcun altro dice di aver chiamato il 112 ma poi della vettura contromano non c’era più traccia. C’è anche un precedente di appena un anno fa, stavolta sull’Aurelia, protagonista un anziano.