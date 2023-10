Barbarie contro una capretta, abbandonata sull’Appia legata ad un cancello • Terzo Binario News

Non è uno scherzo ma una terribile verità, mentre le istituzioni e le associazioni animaliste cercano di sensibilizzare contro l’abbandono di cani e gatti, a qualcuno è venuto in mente di abbandonare una capra. E lo ha fatto nel più classico dei modi, legandola con collare e guinzaglio ad una cancellata di una area verde su via Appia . La povera bestia era stata notata fin dal mattino presto dai passanti ma nessuno era intervenuto fino a quando è passato un socio di EARTH che ha dato subito l’allarme all’ associazione. I volontari EARTH hanno appurato che la capra era senza targhe di riconoscimento e senza microchip ed inoltre si presentava molto magra e disidratata così è stata rifocillata e dissetata.

E’ stato poi appurato che la povera capra era affetta da Herpesvirus Caprino, forse questo è il motivo per cui è stata abbandonata preferendo non spendere denaro per curarla e lasciandola al suo destino.

“Oramai le persone abbandonano qualsiasi animale, dal criceto al pitone e anche animali come galline e capre” spiega Valentina Coppola, presidente di EARTH, “è necessario educare fin da giovanissimi al rispetto degli animali e sarebbe altrettanto necessario avere leggi più severe per chi si macchia di questi reati, ma nell’ immediato quel che serve sono rifugi sicuri e a norma per questi animali”.

Ora Heidy, così è stata chiamata la capra è stata portata in una fattoria didattica che si è offerta di accoglierla e curarla e, una volta ristabilita potrà vivere con altre caprette come lei fino alla fine dei suoi giorni.