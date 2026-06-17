Controlli anti taxi ed ncc abusivi a Fiumicino, dieci sanzioni dei Carabinieri • Terzo Binario News

Proseguono con determinazione i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma volti a contrastare il fenomeno del trasporto pubblico non di linea abusivo presso lo scalo aeroportuale internazionale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino.

Nel corso delle ultime verifiche, infatti, i Carabinieri della Stazione Fiumicino Aeroporto, hanno sanzionato 10 conducenti sorpresi a procacciare illecitamente clienti tra i passeggeri in transito, nei pressi del Terminal 3.

In particolare, sono stati sanzionati 2 autisti N.C.C., cittadini romani, per irregolarità nello svolgimento del servizio e 8 operatori abusivi, tra cittadini italiani, tunisini e del Bangladesh, completamente privi di titolo autorizzativo.

Per gli 8 tassisti abusivi è scattato anche l’ordine di allontanamento temporaneo (Daspo urbano) per 48 ore dalle aree aeroportuali.

Le sanzioni amministrative elevate dai Carabinieri raggiungono un importo complessivo di 21.500 euro.