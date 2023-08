Conto alla rovescia per la Sagra dell'Uva e del Vino di Cerveteri, tutti i numeri della 60esima edizione • Terzo Binario News

Appuntamento a Cerveteri da giovedì 24 a domenica 27 agosto

Grande attesa a Cerveteri per la 60esima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, che avrà luogo da giovedì 24 a domenica 27 agosto. Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, pochi minuti fa, in un post social, ha iniziato a descrivere come sarà la sagra, in cosa consisterà e quali saranno i numeri di questa edizione storica.

“10, sono i giorni che mancano alla Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti

“60, il numero di anni che le estati della nostra città si concludono con questa straordinari manifestazione, 6, i Rioni che animeranno con i propri colori e il proprio entusiasmo la Sagra, 40, le cantine che esporranno i propri vini nella Piazza dei Sapori, 120, le etichette di vini presenti provenienti dai migliori vigneti del territorio e d’Italia, 50, gli stand artigiani presenti”, spiega il Sindaco.

“E poi spettacoli dal vivo, la gara della pigiatura e la sfilata dei Carri allegorici. Vi aspettiamo a Cerveteri!”, conclude