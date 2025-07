Conto alla rovescia ad Allumiere per la quarta edizione di "Insieme in musica" • Terzo Binario News

Il concorso canoro apre la Sagra del Cinghiale del Ghetto venerdì sera a piazzale Moroni

Appuntamento venerdì sera a piazzale Moroni ad Allumiere, quando la Sagra del Cinghiale e Sentieri dell’Allume a cura della Contrada Ghetto ospiterà la gara “Insieme in musica”.

“Pensare che in soli 4 anni il concorso, partito con 20 partecipanti, sia arrivato a questi numeri è “tanta roba””. Non nasconde la propria soddisfazione Max Petronilli, il cantante e insegnante di Civitavecchia che ha creato e dirige il concorso canoro che si ripete ogni estate ad Allumiere.

“Dare e creare spazi per l’arte e per il canto in questo caso specifico – prosegue il direttore artistico della gara -, è un gesto di grande apertura mentale e di grande sensibilità. Ringrazio ancora Teresa Trinetti che in un giorno d’inverno del 2021 mi ha chiesto se mi avrebbe fatto piacere creare un concorso ad hoc per la prima delle tre giornate dei festeggiamenti per la Sagra del cinghiale. Giovanni Superchi allora presidente e tutto il direttivo del Rione Ghetto, dopo tempi molto duri per l’arte in generale, hanno accolto all’unanimità il progetto, dandomi fiducia e piena libertà di gestione ed organizzazione di INSIEME in MUSICA, scelta accolta e portata avanti con grande entusiasmo anche dal neo presidente Cristian Canestrari al quale rinnovo le mie congratulazioni per l’incarico ricevuto, sicuro del suo successo. Insomma un connubio che ci ha dato ragione e continua a dare a tutti noi tante soddisfazioni”.

L’edizione 2025 ha attirato un nuemro incredibile di aspiranti concorrenti, arrivati a 38, una cifra che sarebbe cresciuta ancora se l’organizzazione non avesse deciso di chiudere le iscrizioni. Questo perchè per permettere l’esibizione di tutti i tempi sul palco di piazzale Moroni si sarebbe allungati troppo. In ogni caso sul palco saliranno venti ragazzi sotto i 14 anni e 18 più grandi, alcuni decisamente “adulti”. I cantanti – che si esibiranno in brani italiani o inglesi di loro scelta – provengono da Allumiere, Tolfa, Civitavecchia ma anche Roma.

A giudicare le loro performances sarà una doppia giuria: quella tecnica formata da professionisti di tutto risetto del settore musicale equella critica, composta da rappresentanti dei media locali cartacei, televisi e radiofonici.

Nella foto i vuincitori della passata edizione, qui sotto a seguire l’elenco partecipanti INSIEME in MUSICA 2025.

CATEGORIA OVER 14

1 ALESSIA BARLETTA

2 SONIA CORRENTE

3 SARAH MANGANO

4 MARTINA MASSA

5 MARINELLA BARBANERA

6 AURORA ROMITELLI

7 ALESSANDRO PESCHI

8 MARIANNA ROMAGNUOLO

9 ALESSIA STARRABBA

10 CLAUDIA MINANDRI

11 ELENA TREZZA

12 FRANCESCO MORRA

13 ILARIA MARIANI

14 MARIKA MANNA

15 MARIA GALLO

16 MANUELA GONNELLI

17 EUGENIO MONTAGNANI

18 MATTEO CASADIO

19 MARUSKA PENNESI

20 GIORGIA MODESTI

CATEGORIA UNDER 14

1 LIBERO LEONARDO GUERRIERO

2 MATTEO CARRINO

3 MANUEL OLIVIERI

4 BIANCA SANTORI

5 GABRIELE ABRUTINI

6 SAMYA LANDAZURY

7 ALESSIA BASTIANINI

8 CHIARA COMPAGNONE

9 CHIARA MANCIN

10 FRANCESCO SUPERCHI

11 RICCARDO COPPONI

12 GABRIEL SGAMMA

13 DIEGO D’ERRICO

14 LEONARDO NUZZO

15 ARIANNA SESTILI & MARTINA SESTILI

16 DAVIDE MOLINO

17 PATRIZIO ORTENZI

18 FRANCESCO BIANCHI