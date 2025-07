“Un’Estate in Musica”: alla Necropoli della Banditaccia arriva “Il Flauto Romantico” • Terzo Binario News

Terzo appuntamento della rassegna estiva nel sito UNESCO di Cerveteri

Sabato 5 luglio alle ore 21:00 si conclude la prima parte di Un’Estate in Musica, la rassegna di concerti estivi organizzata all’interno della Necropoli Etrusca della Banditaccia dal Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, in collaborazione con il Comune di Cerveteri e l’Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini.

Il terzo e ultimo appuntamento prima della pausa estiva è intitolato “Il Flauto Romantico” e vedrà protagonisti il Maestro Giacomo Bellucci e il Maestro Gianluigi Durando al flauto, con un repertorio che spazierà da Harmann a Kuhlau fino a Barnett.

L’ingresso è previsto con biglietto al costo di 12 euro, che comprende non solo la partecipazione al concerto e l’accesso al sito UNESCO, ma anche un brindisi di benvenuto offerto al pubblico prima dell’inizio dello spettacolo.

“Concerti con artisti di grande spessore all’interno di una location unica al mondo come la Necropoli della Banditaccia: questo è ‘Un’Estate in Musica’, una rassegna che ha fatto registrare una grande partecipazione fin dai primi due appuntamenti” – dichiara il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – “A luglio la programmazione culturale proseguirà con il debutto del ‘Necropoli Art Fest’, una nuova rassegna che porterà in scena teatro, danza e musica di qualità. La Necropoli della Banditaccia si conferma un palcoscenico d’eccezione per eventi culturali e artistici di grande rilievo. Ringrazio il Direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, Vincenzo Bellelli, per la costante collaborazione nella valorizzazione del nostro patrimonio archeologico.”

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 8325416 oppure scrivere a concertiallanecropoli@gmail.com

Gli appuntamenti di Un’Estate in Musica riprenderanno a settembre, con tre serate già in programma per il 6, 13 e 20 settembre