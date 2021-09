Conte: "Pittori di Ladispoli espongono quadri di Caravaggio a Viterbo" - Terzo Binario News

“L’amministrazione comunale del sindaco Alessandro Grando si congratula con i pittori di Ladispoli, Felicia Caggianelli e Stefano Martini, invitati ad esporre i propri dipinti museali di Caravaggio in occasione del prestigioso evento culturale L’Arte incontra la Poesia nella cornice delle Terme dei Papi a Viterbo.

La nostra città, così degnamente rappresentata nella manifestazione dedicata a Caravaggio, continua ad essere una fucina di talenti che recano lustro all’immagine culturale di Ladispoli”.

A parlare è il delegato comunale all’arte, Filippo Conte, che ha rivolto un elogio pubblico ai due pittori di Ladispoli che esporranno alcune copie museali di Caravaggio nel pomeriggio di sabato 18 settembre in occasione della presentazione di antologie di poesie alle Terme dei Papi.

“Abbiamo più volte evidenziato – prosegue il delegato Conte – come il rapporto tra Caravaggio ed il nostro territorio sia reso sempre più saldo grazie alla sinergia tra le iniziative intraprese dall’amministrazione comunale ed i meravigliosi dipinti realizzati dagli artisti locali.

I pittori Felicia Caggianelli e Stefano Martini, già noti agli appassionati d’arte per le tante mostre effettuate in questi anni in tutta la regione, rilanceranno il tema del legame tra Caravaggio e Ladispoli, attraverso le loro opere anche nell’evento di Viterbo si ricorderà come la spiaggia di Palo fu teatro dello sbarco di Michelangelo Merisi, l’ultimo luogo dove fu visto vivo. Complimenti a nome di tutta la città e dell’amministrazione comunale di Ladispoli”.