Consiglio comunale a Ladispoli giovedì 21 dicembre • Terzo Binario News

Convocato il 21 dicembre il consiglio comunale a Ladispoli.

Il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Augello, informa i cittadini che è stata convocata la massima assise civica di Ladispoli per il 21 dicembre 2023 alle ore 15:30 e in seconda convocazione per il 21 dicembre 2023 alle ore 16,00, presso la sede municipale, in Piazza Giovanni Falcone.

All’ordine del giorno:

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017 alla data del 31/12/2022 – approvazione

Imposta Municipale Propria (IMU) – conferma aliquote e determinazioni per anno 2024 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)

Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.