“ConosciAmoci”: al Parco della Legnara a Cerveteri una giornata dedicata agli animali e all’adozione consapevole • Terzo Binario News

Sabato 6 dicembre alle ore 11:00 al Parco della Legnara tante Associazioni di volontariato animalista unite per “far conoscere” gli ospiti del canile di Vallegrande. Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Le adozioni dei cani sono sempre state una nostra priorità per garantire ai nostri amici animali una casa amorevole e accogliente”

Amici fedeli a quattro zampe, pronti a donare amore, affetto e momenti felici. Aspettano solamente di essere scelti e fatti entrare in una nuova famiglia.

Sabato 6 dicembre a partire dalle ore 11:00 al Parco della Legnara a Cerveteri è il momento di “ConosciAmoci”, giornata di sensibilizzazione all’adozione consapevole, realizzata dal Comune di Cerveteri con il contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale. Protagonisti, saranno gli animali del Canile di Vallegrande e le numerose Associazioni e realtà di volontariato animalista del territorio: sarà occasione per conoscere le loro attività ma soprattutto per conoscere, e perché no, scegliere di adottare e far entrare in famiglia, un animale del canile.

Durante la mattinata sarà inoltre possibile donare pappe per cani e gatti dei rifugi del territorio gestiti da S.O.S. Cuccioli e Amore Randagio, presenti presso lo stand delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente di Cerveteri.

“Le adozioni dei cani che ospitiamo in canile è da sempre stata una nostra priorità per garantirgli una nuova opportunità di vita – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – questo, anche grazie allo straordinario lavoro di Adelaide Geloso, preziosa nello svolgere attività di raccordo tra Amministrazione comunale, Polizia Locale e Associazioni animaliste. Cerveteri ha tra l’altro una media di adozioni molto significativa, di circa il 70%: questo significa che su dieci cani che vengono recuperati e portati in canile, sette vengono adottati e trovano una nuova famiglia pronta ad accoglierli”.

“Per noi è davvero importante migliorare la qualità di vita di tanti cani – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – tutti sappiamo quanto amore e gioia possano portare in un contesto familiare degli animali domestici. Inoltre, non tutti sanno che i cani che vengono recuperati all’interno del territorio comunale e destinati al canile, portano il Comune di Cerveteri a degli esborsi economici di gestione piuttosto rilevanti, spese di cui l’Ente una volta che questi animali vengono adottati non si deve più fare carico”.

“Invito dunque tutti coloro che stanno pensando di prendere un animale a venire a Cerveteri nella mattinata di sabato 6 dicembre – ha proseguito il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – li invito ad adottare piuttosto che acquistare: l’amore che riceveranno sarà infinito. Nello stand che allestiremo al Parco della Legnara, troveranno tantissimi Volontari, esperti, formati e preparati in materia, a fornire loro tutte le informazioni di cui hanno bisogno”.