“Salva una vita con la Protezione Civile Comunale di Cerveteri”: aperte le iscrizioni al nuovo corso di Blsd gratuito • Terzo Binario News

L’appuntamento è per sabato 29 novembre a partire dalle ore 09:00 presso la Base Operativa di Via Casetta Mattei

Salvare una vita con poche manovre. Nuovo appuntamento con la formazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri. Sabato 29 novembre a partire dalle ore 09:00, presso la Base operativa di Via di Casetta Mattei a I Terzi, ospiterà un corso gratuito e aperto a tutti i cittadini di BLSD. Le iscrizioni si apriranno venerdì 21 novembre e si chiuderanno alle ore 12:00 di venerdì 28 novembre. Per iscriversi, è sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica renato.bisegni@comune.cerveteri.rm.it

“Applicando in maniera corretta alcune semplici manovre, possiamo salvare la vita di una persona o quantomeno mantenerla in vita fino all’arrivo dei soccorsi dei medici – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – più volte le cronache nazionali, ma anche qui a Cerveteri ne abbiamo avuto dimostrazioni concrete, come un intervento immediato possa risultare determinante nel caso in cui ci si trovi in una situazione di emergenza o di pericolo. Ricorderete sicuramente tutti quando Gaspare De Santis, infermiere professionista che abbiamo avuto l’onore di premiare in Consiglio comunale, salvò la vita di un uomo accasciatosi a terra a seguito di un malore. Con iniziative come questa, vogliamo far sì che tutti possano mettere in atto quanto fatto da Gaspare: poter essere preparati e formati per salvare vite umane”.

“Questa non è certamente la prima volta che organizziamo iniziative simili – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – già in passato ne abbiamo proposte di analoghe, sempre con il Gruppo Comunale di Protezione Civile e sempre in maniera gratuita. Gruppo di Protezione Civile che tra l’altro in tante occasioni viene richiesto anche in realtà fuori Cerveteri proprio per preparare e formare personale anche militare alle tecniche di BLSD. A tutto il gruppo di Volontari e Volontarie e al Responsabile Renato Bisegni, giunga il mio ringraziamento per lo straordinario lavoro che sempre svolgono a sostegno della popolazione e del territorio. Ai cittadini tutti invece, il mio invito ad iscriversi al corso: sarà una mattinata importante, una mattinata che può valere una vita!”.