Concluso lo scambio culturale tra studenti tedeschi e il Di Vittorio di Ladispoli • Terzo Binario News

E’ arrivato il 23 aprile il giorno conclusivo, ma solo per quest’anno scolastico, dello scambio culturale fra l’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli e la “Berufsbildende Schule Gestaltung und Technik” di Treviri (Scuola professionale di Progettazione e Tecnologia).

“Questo innovativo progetto didattico internazionale è un’esperienza significativa e un’opportunità formativa che ci consente di ampliare gli orizzonti culturali e professionali. – ha sottolineato la Dirigente scolastica Prof.ssa Vincenza La Rosa – Permette ai giovani di incontrarsi e di confrontarsi con altri ragazzi e conoscere realtà diverse attraverso la mobilità internazionale. Dà la possibilità di approfondire lo studio delle lingue straniere. Crea un rapporto virtuoso fra gli studenti che interiorizzano, accrescono e incrementano i valori dell’Unione Europea. Questi ragazzi – ha aggiunto la Preside – sono i ragazzi dell’Europa e per l’Europa. Rappresentano il futuro di tutti noi e da tutti noi attendono un futuro”.

“Un’esperienza entusiasmante – ha sottolineato la Prof.ssa Mariagrazia Passerini, Docente di Inglese, Funzione Strumentale per il Settore dell’Internazionalizzazione e Referente Erasmus+ dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” – che ha scelto l’Inglese come lingua veicolare e ci ha consentito di approfondire il legame nato lo scorso anno, valorizzando ulteriormente il confronto fra i due sistemi formativi, italiano e tedesco. Desidero ringraziare la Prof.ssa Giovanna Albanese, la Prof.ssa Carmen Piccolo, il Prof. Renato D’Aloia per il prezioso supporto, la Prof.ssa Claudia du Bessé, gli Assistenti tecnici e tutti coloro che hanno reso possibile questa indimenticabile esperienza. Si è trattato di un eccezionale lavoro di squadra”.

Molto denso il programma della giornata, iniziata nella Sede Centrale con attività di formazione nel Laboratorio di Scienze e Tecnologie delle Costruzioni, con il coordinamento dei Docenti Massimo Cerrocchi, Giuseppe Cultrera e Vittorio Pirito. Obiettivo: realizzare un gadget con un incisore laser, dopo una progettazione Autocad. Risultato: uno straordinario portachiavi raffigurante diverse immagini simboliche dell’Italia che gli studenti e i Docenti tedeschi hanno portato a casa come ricordo. Ma nel giardino di via De Begnac gli allievi hanno anche seguito una lezione di pilotaggio droni grazie agli istruttori Valerio Noviello e Paolo Montefinale della Società LaserPC Italia: un’esperienza emozionante che ha consentito di effettuare delle riprese aeree della delegazione tedesca e dell’istituto con straordinarie immagini e panoramiche della città. 227 foto scattate durante un volo di dieci minuti ed elaborate successivamente nel Laboratorio grafico sotto la guida del Prof. Vittorio Pirito.

Per l’augurio di un “buon viaggio” si è scelto quindi di tornare all’Istituto Alberghiero, dove è stato preparato un pranzo – che ha visto impegnati gli allievi delle Classi di Cucina, Sala e Accoglienza Turistica coordinati dal Prof. Salvatore Esposito, dal Prof. Marco Erra, dal Prof. Michele Comito e dal Prof. Glauco Nespeca – cui ha partecipato tutto lo Staff direttivo dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio”, ma anche l’Assessore comunale alla Pubblica Istruzione e Cultura Margherita Frappa. Un menù curato in ogni dettaglio dal Prof. Esposito che ha voluto esaltare, nei piatti e nei vini, i sapori e gli aromi delle eccellenze enogastronomiche italiane.

“A very beautiful unforgettable experience we all had fun, I will never forget it”; “This experience broadened my horizons”; “We have not borders and we are under the same European sky”: sono soltanto alcune delle impressioni ed emozioni vissute dagli studenti ispirate, come tutte le altre, dallo stesso entusiasmo.

“Voglio esprimere la mia più profonda soddisfazione per lo spirito di amicizia e di solidarietà che ha caratterizzato questa esperienza. – ha concluso la Preside Vincenza La Rosa – Gli studenti delle due scuole hanno seguito i laboratori più innovativi delle professioni del futuro. Particolarmente significativo l’impegno dei docenti nel promuovere e coordinare le attività didattiche e nel suscitare entusiasmi, accrescere e valorizzare l’interesse e la motivazione di tutti coloro che hanno partecipato. I nostri Istituti proseguiranno la collaborazione al fine di rafforzare il legame tra le due scuole, continuando a promuovere i valori e i princìpi fondanti dell’Unione Europea. Grazie a tutti!”