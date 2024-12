Concerto di Natale dell’orchestra Massimo Freccia al teatro Vannini di Ladispoli • Terzo Binario News

Il prossimo lunedì 23 dicembre alle ore 21, l’Orchestra giovanile Massimo Freccia diretta dal M° Massimo Bacci, regalerà alla cittadinanza un grande concerto di Natale realizzato dall’Associazione Massimo Freccia in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Ladispoli.

Un evento tradizionale che si rinnova da quasi vent’anni e tutti ricordano, con tanto affetto e riconoscenza, la puntuale presenza di Maria Azpiazu Freccia, moglie e compagna inseparabile del grande Maestro per tutto il ‘900.

Quest’anno, oltre ai brani natalizi orchestrati per l’evento, verranno proposte opere di F.J. Haydn, L. van Beethoven, F. Krommel, C. Schumann e C. Saint-Saëns, con l’esposizione solistica dei vari e già affermati concertisti dell’OgMF: dal flautista Michele Forese alla pianista Margherita Di Canio, dal violoncellista Lorenzo Muscolino ai clarinettisti Simona Patella e Luigi Scognamiglio oltre alle giovanissime violiniste Sofia Midori Bisozzi e Silvia Muscolino.