Concerto della Memoria a Bracciano, per non dimenticare gli orrori della Shoah • Terzo Binario News

Sabato 27 gennaio ore 21.00 al teatro Charles De Foucauld di Bracciano Generazione Musica presenta il “Concerto della Memoria”; evento che, attraverso la musica, le immagini ed un percorso narrativo e recitativo, vuole affrontare il tema della Shoah per riflettere e non dimenticare la più grande tragedia umana del secolo scorso.

Lo spettacolo-concerto, adatto a tutte le età, vuole realizzare un percorso che stigmatizzi la persecuzione a carico degli ebrei ma anche degli omosessuali, dei disabili, dei malati di mente, delle prostitute, degli alcolisti e degli oppositori al regime nazista. Il “Giorno della Memoria” deve servire a tutti noi per non dimenticare la vergogna dei campi di concentramento e per costruire un futuro di solidarietà, pace e rispetto verso tutte le diversità.

L’evento vedrà la partecipazione della compagnia “IlTeatrodiTalia” con alcuni suoi attori. Avremo inoltre la presenza degli allievi della scuola di danza di VALU’ Fitness Club con coreografie di Maria Luisa Pellerito.

Allestimento scenografico realizzato dagli studenti dell’IIS Luca Paciolo LICEO ARTISTICO, delle Classi: 3T – 3Z – 4T di scenografia.

Coordinamento del progetto PCTO con il teatro Charles De Foucauld prof. P. Datti, prof. J. Fischetti, prof.ssa S. Minerva

Ingresso gratuito per i ragazzi fino a 18 anni.

Gli eventi sono patrocinati dal comune di Bracciano.

Il ricavato di questo spettacolo sarà destinato agli amici di Canale Monterano in grave difficoltà in seguito all’esplosione del 6 gennaio scorso. L’associazione Generazione Musica è vicina a quanti vivono in questi giorni gravi difficoltà logistiche e psicologiche.