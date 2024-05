Concerti del Teatro dell'Opera a Ponte di Nona e Torre Maura • Terzo Binario News

Il primo domani alle 19,30 nella piazzetta di Parco Leonardo Sinisgalli, il secondo – mercoledì 5 giugno, sempre alla stessa ora – in piazza degli Alcioni

Due concerti gratuiti del Teatro dell’Opera nel VI Municipio, a Ponte di Nona e a Torre Maura. È l’iniziativa presentata in Campidoglio da rappresentanti dell’Amministrazione capitolina, del Teatro dell’Opera e di Rai Radio3.

Il primo, previsto per venerdì 24 maggio alle 19,30 in piazzetta di Parco Leonardo Sinisgalli a Ponte di Nona, prevede l’esibizione dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di 64 elementi con le voci soliste che hanno vinto il concorso lirico internazionale di Rai Radio3 “Voci in Barcaccia. Largo ai giovani!”.

Il secondo, che si svolgerà mercoledì 5 giugno alle 19,30, in piazza degli Alcioni a Torre Maura, ospiterà invece un recital con 7 cantanti solisti, più due pianisti che si alterneranno. Si esibiranno i giovani talenti del progetto “Fabbrica – the young artist Program”, il progetto del Teatro dell’Opera rivolto a giovani artisti tra i 18 ed i 30 anni, provenienti da accademie e conservatori.

L’anno prossimo, nell’ambito del Giubileo, la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il Teatro dell’Opera porterà la rassegna musicale OperaCamion nelle piazze di tutti i municipi.