Inaugurata l'aula studio La Pelanda al Mattatoio di Roma • Terzo Binario News

Sarà aperta dal lunedì alla domenica per dieci ore al giorno

Apre l’Aula Studio La Pelanda: un nuovo spazio di studio, lettura e condivisione all’interno della Pelanda di Testaccio. Prende forma così un ulteriore tassello del complessivo disegno di riqualificazione del Mattatoio di Roma che verrà trasformato in una “Città delle Arti” attraverso un processo di valorizzazione culturale dell’area che vede coinvolti diversi soggetti istituzionali per realizzare nuovi servizi dedicati ai giovani, alla creatività artistica e allo studio.

L’allestimento della nuova aula studio – che costituisce una sede complementare alla storica biblioteca di quartiere – è stato curato dall’Azienda Speciale Palaexpo, che ha in gestione La Pelanda per conto di Roma Capitale.

Con 28 postazioni studio, a poca distanza dalla stazione metropolitana di Piramide, la nuova Aula Studio rappresenterà un importante punto di riferimento socioculturale che interesserà i residenti dei Municipi I, VIII e XII e gli studenti di tutta Roma, anche perché sarà aperta sette giorni su sette, dal lunedì alla domenica, dalle 9:30 alle 19:30.

Con questa sono cinque le aule studio di Roma Capitale che hanno visto la luce in pochi mesi; l’inaugurazione di oggi fa seguito, infatti, all’apertura delle aule studio del Centro Euclide, di Palazzo Braschi, di Montespaccato e di Trionfale e si inserisce in un più ampio progetto curato dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale per la realizzazione di una rete di aule studio di Roma, al fine di dotare la città di nuovi luoghi di aggregazione e socializzazione rivolti ai giovani e non solo.

“La nuova Aula Studio La Pelanda si inserisce nel nostro disegno di valorizzare gli spazi museali ed espositivi della Capitale ed è un punto di incontro di due progetti strategici per la nostra Amministrazione: la riqualificazione del Mattatoio come Città delle Arti e la creazione di una nuova rete delle aule studio di Roma. Sono felice di poter consegnare alla cittadinanza un ampio spazio rivolto alle nuove generazioni, facilmente raggiungibile con la metropolitana, che risponde a un’idea di cultura diffusa e accessibile” così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“La recente pandemia ha fatto emergere chiaramente come nelle metropoli siano del tutto insufficienti i centri di aggregazione mentre invece c’è un forte bisogno di spazi pubblici per il tempo libero. Rispondere a questa necessità, in una città con centinaia di migliaia di studenti, è di fondamentale importanza per ridurre le diseguaglianze nell’accesso ai servizi culturali” ha spiegato l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. “Con l’inaugurazione di questa sede presso La Pelanda finalmente un altro tassello si aggiunge al mosaico della rete di aule studio di Roma che stiamo componendo – ha continuato – A questo proposito desidero esprimere un sentito ringraziamento al presidente dell’Azienda Speciale Palaexpo Marco Delogu alla direttrice Daniela Picconi e a tutti coloro che hanno lavorato per l’apertura della nuova aula studio”.

“La creazione di un’Aula Studio presso La Pelanda del Mattatoio di Roma ci rende particolarmente orgogliosi. Partecipare attivamente alla valorizzazione dei luoghi di cultura della città è da sempre tra le priorità dell’Azienda Speciale Palaexpo, che ha come missione quella di promuovere momenti di socializzazione, crescita culturale e, ogni volta che è possibile, sostenere la rigenerazione urbana. Con l’arte e la cultura si combattono le disuguaglianze, il nuovo corso di Palaexpo ha dimostrato di aver intercettato con la sua offerta culturale un pubblico sempre più numeroso, contemporaneamente abbassando in modo significativo l’età media dei visitatori. L’Aula Studio presso La Pelanda è dedicata in particolar modo a loro”, così il presidente dell’Azienda Speciale Palaexpo, Marco Delogu.