Con un sampietrino danneggia i parabrezza delle auto • Terzo Binario News

Denunciato un 35enne del Senegal

In via Lombardia un cittadino straniero l’altra notte è stato notato da alcune persone mentre danneggiava, senza apparente motivo, i parabrezza delle auto in sosta con un grosso sasso tipo “sampietrino”.

A seguito di alcune segnalazioni giunte subito dopo al numero di emergenza 112, sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro che, dopo poco lo ha rintracciato all’interno di uno stabile poco distante.

Lo straniero, un cittadino del Senegal di 35 anni, è stato accompagnato in caserma e denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato.

Foto Pixabay