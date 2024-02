Comunità energetiche rinnovabili e solidali, se ne parla sabato a Ladispoli • Terzo Binario News

“Le comunità energetiche rinnovabili e solidali sono un’opportunità per tutta la cittadinanza.

Stiamo vivendo un periodo storico fortemente condizionato da scelte energetiche e climatiche dove nessuno può rimanere indietro.

C’è infatti bisogno di scambiarci conoscenze, esperienze e suggerimenti affinché i valori principali della solidarietà comunitaria energetica, possano essere un valore aggiunto dove tutti possono partecipare e contribuire al nostro progetto.

Sabato 17 febbraio alle ore 17,30 ci incontreremo a Ladispoli presso il Centro Anziani di via Trapani: cittadini, forze politiche, associazioni e professionisti, insieme per promuovere questo progetto.

Energia solare condivisa in una rete fatta da cittadini, sostenibilità, risparmio energetico su gas ed elettricità, non per profitto ma per garantire

a tutti, servizi primari che non devono più influire negativamente sui bilanci familiari.

La possibilità di ricreare quell’idea di comunità ormai sparita persino nelle piccole città, con semplici regole dettate dal buon senso e da obiettivi comuni.

I numeri ci dicono che siamo dalla parte giusta: interverranno anche comunità energetiche già attive sul territorio che ci racconteranno le loro esperienze e difficoltà, lavoreremo insieme per un progetto locale perché crediamo nella condivisione delle idee e nella possibilità di sostenere, in questo modo, altri servizi per la comunità”.