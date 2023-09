Ristoranti con pesce surgelato venduto per fresco e lavoratori al nero: al lavoro i Carabinieri a Civitavecchia • Terzo Binario News

Ancora fruttuosi i controlli delle forze dell’ordine impegnate nei servizi nell’ambito dell’Alto Impatto, dove – oltre alle verifiche in strada – sono stati scoperti dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dei Nas di concerto con la Compagnia di Civitavecchia alcuni ristoranti della città portuale che lavoravano in maniera irregolare.

Durante il pattugliamento è emerso che in sei si sono messi alla guida sebbene avessero bevuto, con relativa sospensione della patente; diverse le verifiche riguardanti i giovani e la cessione di di quantità modiche di sostanze stupefacenti, costato una denuncia mentre in tutto sono stati undici gli assuntori di droghe segnalati alla Prefettura.

Nelle maglie controlli è incappato anche un uomo finito in cella perché doveva scontare una pena emessa nel 2021 dal tribunale di Velletri.

L’aspetto maggiormente “impattante” su Civitavecchia ha riguardato le attività di ristorazione con quattro locali nei quali sono state riscontrate delle irregolarità, anche piuttosto serie.

Peggio di tutti è andata a uno di questi ristoranti, dove è stata elevata una sanzione complessiva di 14mila euro: in questo esercizio erano presenti dei lavoratori in nero e sono state riscontrate delle mancanze – da parte dei reparti specializzati dell’Arma – anche sul fronte dell’Haccp (ovvero la sicurezza e l’igiene degli alimenti). A questi provvedimenti va aggiunta la chiusura forzata dell’esercizio. Un altro ristorante sul menù invece ha indicato come fresco del prodotto ittico che invece era decongelato o surgelato: qui sono stati sequestrati circa 6kg di pesce ed è scatta la denuncia con l’accusa di frode in commercio.

Intanto arrivano segnalazioni di furti in zona Pantano. Delle telecamere private hanno immortalato i ladri mentre rubano dentro una vettura parcheggiata fuori casa frantumando il finestrino e sottraendo un portafogli. In un’altra abitazione vicina invece i malviventi sono entrati e, dopo aver messo sottosopra l’abitazione, hanno anche “fatto merenda” con acqua e frutta. Gli abitanti sono preoccupati perché la zona è isolata e controllarla non risulta facile. I furti sono stati denunciati all’Arma dove viene riscontrato un calo di questi reati, rispetto allo stesso periodo del 2022, nella città di Civitavecchia.