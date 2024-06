Compra una consolle ma non la riceve: i Carabinieri di Oriolo scoprono una truffa on-line • Terzo Binario News

I Carabinieri di Oriolo Romano hanno denunciato un quarantatreenne per aver commesso una truffa online.

Un uomo aveva pubblicato su un sito internet specializzato la vendita di una consolle per videogiochi al prezzo di 250 euro.

Un ventenne di Oriolo Romano, interessato all’acquisto, ha versato la cifra richiesta tramite bonifico bancario, senza però ricevere la merce. Dopo alcuni giorni passati a cercare di contattate il venditore e dopo aver ricevuto generiche rassicurazioni via e-mail, ha deciso di rivolgersi alla Stazione che, al termine degli accertamenti, hanno identificato il truffatore, un quarantatreenne residente in Toscana e lo hanno denunciato.

Le truffe online sono un problema sempre più diffuso, che può colpire chiunque sia attivo su internet. Queste frodi possono assumere molte forme, dal phishing alle truffe sui social network, ma ci sono alcuni accorgimenti che, si possono prendere per evitare di cadere vittima di questi inganni, come non condividere mai informazioni personali con sconosciuti, verificare l’affidabilità delle fonti e fare attenzione alle offerte troppo allettanti.