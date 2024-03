Commericante colpito con un coccio di bottiglia, arrestato un 27enne romeno a Roma • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante hanno arrestato un cittadino romeno di 27 anni, senza fissa dimora, con precedenti, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata.

L’uomo, è stato sorpreso dal titolare di un esercizio commerciale in Piazzale Prenestino subito dopo essersi impossessato di alcune bottiglie di alcolici dagli scaffali del negozio e aver tentato di scappare. Il commerciante che ha notato l’azione criminosa, ha prontamente contattato il 112 e ha rincorso lo straniero nel tentativo di fermarlo. Durante la fuga, si è scatenata una colluttazione durante la quale il malvivente ha infranto una bottiglia di vetro e ferito l’esercente.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante che sono riusciti a bloccare e arrestare in flagranza l’uomo.

Il titolare dell’attività, in seguito alle ferite riportate, è stato medicato al pronto soccorso del Policlinico Umberto I e dimesso con una prognosi di 7 giorni. Anche l’arrestato è stato medicato per una lieve ferita alla mano all’ospedale San Giovanni, con prognosi di 3 giorni.

D’intesa con la Procura della Repubblica, il 27enne è stato condotto in caserma e successivamente accompagnato presso le aule di Piazzale Clodio, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui l’obbligo di firma in caserma.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.