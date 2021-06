Comitato Santa Marinella a Zingaretti: "Emergenza abitativa, queste le problematiche" - Terzo Binario News

“Salutiamo cordialmente la sua presenza a S.Marinella, che sarà l’occasione di un incontro per parlare delle politiche sociali del territorio.

In merito Le vogliamo manifestare il forte disagio personale e sociale che stiamo vivendo perché ci viene negato il diritto fondamentale alla casa.

Dopo anni di attesa è stata approvata finalmente la graduatoria ERP per l’assegnazione di alloggi. Circa 80 famiglie sono in graduatoria e attendono la casa popolare, ma nessuno dà loro certezze perché non si reperiscono gli alloggi da assegnare.

Le soluzioni proposte non sono adeguate perché non sono rivolte alle famiglie in condizione economica disagiata, che possono permettersi solo un affitto a canone sociale. Inoltre, non si tiene conto che nell’ambito comunale esiste un patrimonio pubblico e privato lasciato in abbandono che potrebbe essere riqualificato e destinato ai fini di edilizia residenziale pubblica a canone sociale.

L’interlocuzione in corso da anni con Amministrazione comunale, Regione, Ater non ha portato finora ad alcun risultato, nonostante il Comitato per l’emergenza abitativa di S. Marinella collabori a ricercare soluzioni e ad individuare immobili che possono essere destinati all’assegnazione.

La pandemia Covid ha aggravato ancora di più la precarietà abitativa di tante famiglie che versano in condizioni economiche disagiate. Si verificano casi di grave emergenza socio-sanitaria che hanno bisogno urgente di provvedimenti, per cui viene richiesto l’intervento del Sindaco.

Le chiediamo perciò di sottoporre all’attenzione della Istituzione che rappresenta la nostra questione, che riguarda il diritto ad un alloggio dignitoso e le nostre condizioni di vita che peggiorano di giorno in giorno.

Contiamo su un Suo proficuo intervento e Le auguriamo di ritornare presto a S. Marinella, questa volta per festeggiare l’assegnazione alle famiglie degli alloggi popolari.

Comitato per l’emergenza abitativa di S. Marinella