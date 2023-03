Cominciate a Montalto le celebrazioni per i Santi Patroni Quirino e Candido • Terzo Binario News

Questa mattina sono iniziate le celebrazioni dei Santi Patroni Quirino e Candido, che si svolgeranno a Montalto di Castro fino al 12 marzo. Presso la chiesa Santa Croce, anche il 7 e l’8 marzo, alle ore 8, i fedeli si stringeranno in preghiera in concomitanza con la Santa Messa. Questo momento liturgico è un’occasione per la comunità di riunirsi e pregare insieme per i Santi Patroni.

Giovedì 9 marzo è un giorno speciale, in cui si commemora la memoria dei Martiri. Alle ore 12 si svolgerà una cerimonia di omaggio floreale presso l’antica chiesa di Santa Lucia, a cura dei cittadini volontari. È un momento di grande raccoglimento e di riflessione sulla storia e sulla fede.

La festa culmina il 12 marzo con la processione per le vie del paese, a partire dalle ore 15:30 davanti la chiesa Santa Maria Assunta, con la rappresentazione storica a cura dell’Arciconfraternita del Gonfalone a piazzale Gravisca.

L’evento è patrocinato dal Comune di Montalto di Castro, che lavora insieme alla comunità locale per garantire la riuscita della festa. La celebrazione dei Santi Patroni Quirino e Candido rappresenta un’occasione per la comunità di unirsi e pregare insieme, rafforzando il senso di appartenenza e la fede.