Futsal Civitavecchia travolta a Passo Corese, Di Maio: "Non tutto è da buttare" • Terzo Binario News

Ricomincia con una sconfitta esterna il campionato di C1 della Futsal Civitavecchia, anche se meno dolorosa di quanto dica il risultato dell’ultima giornata del girone di andata.

I nerazzurri infatti hanno ceduto 11-4 al Cures, quintetto di Passo Corese, che nella classifica del girone B occupa il secondo posto. Infatti il punteggio è diventato più severo verso la fine della gara, quando sul punteggio di 7-4 i civitavecchiesi hanno tentato il tutto per tutto prestando il fianco agli attacchi dei sabini. Non solo: questo ultimi sono anche i freschi campioni in carica della Coppa Italia regionale. Per gli ospiti doppietta di Zeppa e centri di De Amicis e Cristian Trappolini.

Mister Umberto Di Maio, nell’analisi post gara, è severo ma lucido: «La battuta d’arresto è sicuramente pesante nei numeri – afferma l’allenatore – ma escluso il punteggio, la prestazione dei ragazzi è stata accettabile. Siamo stati competitivi fino al 7-4 poi i reatini hanno saputo approfittare del vantaggio offerto da una superficie di gioco ristretta a cui sono particolarmente abituati. Al netto di ciò, il Cures è quintetto proprio forte, capace di capitalizzare al meglio le occasioni da gol che si sono creati».

Il tecnico lamenta anche una decisione arbitrale penalizzante per la Futsal: «Abbiamo segnato un gol che non è stato convalidato perché non si è applicata la regola del vantaggio. Magari no, ma poteva essere la possibilità di svolta della partita, il nodo non lo scioglieremo mai. Non tutto è da buttare, ma sicuramente tante cose vanno perfezionate» la conclusione di Di Maio.

In classifica i nerazzurri sono rimasti a 16 punti, ovvero al quintultimo posto in classifica. Di allarme-salvezza non si parla, perché ancora di punti in palio ce ne sono tanti ma serve cambiare passo. La prossima giornata i civitavecchiesi saranno ospiti de La Pisana.