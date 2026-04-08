Torna dal primo al 3 maggio la Mostra Mercato delle Macchine Agricole di Tarquinia • Terzo Binario News

Torna dal 1° al 3 maggio 2026 la Mostra Mercato delle Macchine Agricole di Tarquinia, giunta alla sua 77ª edizione. Il Lido di Tarquinia ospiterà ancora una volta una delle rassegne più autorevoli e radicate del panorama agricolo nazionale, confermandosi punto di riferimento per operatori, imprese e appassionati del settore.

Tre giornate dedicate al mondo dell’agricoltura, in cui tradizione e innovazione si incontrano: dalle tecnologie di ultima generazione ai convegni con esperti e rappresentanti istituzionali, passando per dimostrazioni sul campo e momenti di confronto diretto tra produttori, cooperative e professionisti del comparto. Un programma pensato per offrire una panoramica concreta sulle sfide e le opportunità che attendono l’agricoltura italiana.

Anche quest’anno la manifestazione è promossa dal Comune di Tarquinia in collaborazione con l’Associazione Pro Tarquinia. Confermato anche per questa edizione il Villaggio dell’Agricoltura, lo spazio espositivo e interattivo che già lo scorso anno ha riscosso grande successo di pubblico: un’area dedicata all’esposizione e alle attività con gli animali, pensata per avvicinare grandi e piccoli al mondo rurale e alle sue tradizioni.

Tema protagonista di quest’anno è il mondo del cavallo, scelto per valorizzare e promuovere le tradizioni della Maremma, territorio in cui l’allevamento equino e la cultura del buttero rappresentano un patrimonio identitario di straordinario valore.

Non mancheranno inoltre un’area giochi dedicata ai più piccoli e ampi spazi di intrattenimento per tutta la famiglia, con esibizioni e prove di abilità che animeranno le tre giornate della manifestazione.

Tarquinia vi aspetta per celebrare insieme una Fiera che continua a crescere, radicata nella propria storia e proiettata verso il futuro dell’agricoltura.