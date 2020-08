Coltellate al fratello minore: 21enne rumeno arrestato dai Carabinieri - Terzo Binario News

Intervento dell’Arma stanotte a Rocca di Papa. Vittima in codice rosso ma non in pericolo di vita

Notte di lavoro per Carabinieri e sanitari a Rocca di Papa dove un 21 enne rumeno ha accoltellato il fratello 19enne rischiando di ucciderlo.

I due giovani operai hanno bevuto fino a notte fonda, finendo per ubriacarsi. Poi intorno all’1.30 è scoppiata una lite e il fratello maggiore ha colpito il minore alla spalla, al fianco e al braccio destro.

Sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Rocca di Papa e Grottaferrata, che hanno anche attivato i soccorsi per la vittima. Prestate le prime cure sul posto, si è reso necessario il trasporto a Frascati dove il ferito è stato dichiarato in codice rosso ma non in pericolo di vita. Nel primo referto provvisorio gli sono stati diagnosticati 40 giorni di prognosi.

Anche il 21enne aggressore è finito in ospedale con 2 giorni di prognosi. Dimesso, è stato tradotto nel carcere di Velletri con l’accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e dal legame di parentela. Su questo giovane pendono precedenti penali mentre il 19enne risulta incensurato.